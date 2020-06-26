В Вене в беспорядках между турками и курдами пострадали полицейские

Конфликт между турками и курдами начался в Вене в среду во время проведения мирной курдской демонстрации в 10-м районе Фаворитен. Митинг за права женщин привлек внимание турецкой молодежи, которая в ответ стала демонстрировать ультранационалистические жесты группировки "Серые волки" и выкрикивала оскорбления. В четверг в этом же районе произошли беспорядки между курдами и турецкой молодежью. На место были стянуты усиленные наряды полиции в защитной экипировке. Кадры беспорядков и перекрытых улиц распространили в социальных сетях и местных СМИ.

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Двое полицейских пострадали в результате беспорядков между турками и курдами в Вене. Об этом сообщили в пятницу в полиции столицы Австрии.

По данным полиции, в четверг вечером около 300 человек принимали участие в курдской демонстрации. В конфликт с ними вступила турецкая молодежь, стороны бросали друг в друга камни, бутылки и другие подручные средства. "В последующие часы в районе Фаворитен неоднократно возникали горячие точки, в которых собиралась турецкая молодежь. Силы полиции были атакованы пиротехникой, брусчаткой и арматурой, - говорится в заявлении МВД. - Один полицейский получил перелом руки и разрыв связки, второй - гематому".

В результате столкновений были задержаны несколько человек, в отношении которых возбудили уголовные и административные дела. Ближе к вечеру по призыву в социальных сетях в этом же районе собрались разные активисты и прошли маршем до вокзала. Полиции удалось предотвратить эскалацию ситуации.

Полиция Вены предупреждает, что в ближайшие дни в этом же районе запланированы другие митинги. "Жестокие конфликты неприемлемы на австрийских улицах. Полиция Вены с привлечением сотен сотрудников будет активно и решительно противостоять подрывным действиям и провокациям со стороны экстремистских групп", - подчеркнули в полиции.

С осуждением столкновений выступило МВД Австрии и представители турецкой диаспоры, которые поспешили в пятницу дистанцироваться от агрессивной турецкой молодежи.