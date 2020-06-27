В Ричмонде шесть человек задержали при столкновениях с полицией у памятника генералу Ли

ТАСС, 27 июня. Полиция американского города Ричмонд (штат Вирджиния) в ночь на субботу задержала шесть человек после того, как собравшиеся у памятника главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли (1807-1870) начали кидать в стражей порядка различные предметы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице местной полиции в Twitter.

По ее сведениям, около 100 протестующих в 21:41 по местному времени (04:41 мск) находились у монумента генералу Ли, а через 20 минут начали расходиться. Однако через некоторое время оставшиеся демонстранты начали кидать в представителей правоохранительных органов различные предметы, в том числе пейнтбольные шарики.

Полицейские применили перечные шарики для разгона протестующих. Демонстранты были задержаны за проведение незаконных собраний, нападение на сотрудников правоохранительных органов, а также за препятствование осуществлению правосудия.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов. Газета The Washington Post 19 июня информировала, что суд Ричмонда продлил запрет на демонтаж памятника генералу Ли на неопределенный срок.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).