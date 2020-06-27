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Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в проведении экономических реформ

Глава украинского Исполнительного комитета реформ отметил, что российские власти гораздо больше слушают бизнес, чем украинские

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил во время встречи с украинскими предпринимателями в режиме видеоконференции, что Россия опередила Украину в проведении экономических реформ и дерегуляции экономики.

"В России есть много вещей, которые мы пытаемся исправить на Украине, которые там [в России] решаются гораздо быстрее и успешнее, чем у нас", - цитирует Саакашвили украинское издание "Обозреватель".

"По дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины", - отметил Саакашвили. "И по налоговой системе они [в России] далеко ушли. - Они [власти] реально гораздо больше слушают бизнес, чем мы". "Они [россияне] выигрывают у нас войну на фронте реформ", - считает он.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что государство на Украине перестало существовать, так как его подменили собой чиновники, преследующие свои, а не государственные интересы.

Теги
УкраинаРоссияСаакашвили, Михаил Николаевич
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