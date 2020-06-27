Спикер парламента Ливии посетит Москву для обсуждения урегулирования

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент) Ливии Акила Салех вскоре намерен посетить Москву по приглашению российской стороны, чтобы обсудить вопросы политического урегулирования в стране. Об этом заявил в субботу ТАСС его советник по СМИ Фатхи аль-Марими.

"Парламент получил приглашение от России направить делегацию, и сейчас идет подготовка к визиту в Москву спикера, - сказал он. - Во время визита, который запланирован на начало июля, Акила Салех обсудит с российскими представителями механизмы урегулирования кризиса

По словам аль-Марими, эта поездка готовится на фоне непростой ситуации в Ливии как в политическом, так и военном плане, а также "в свете продолжающихся контактов между рядом региональных и международных держав с целью поиска путей прекращения огня и механизмов мирного урегулирования" на основе предложенной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в начале июня инициативы, получившей название "Каирская декларация", и результатов Берлинской конференции.

В пятницу пресс-служба верхней палаты российского парламента сообщила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет 3 июля переговоры с Акилой Салехом.

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Больше года противоборствующие лагеря начали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освободить ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее силами ЛНА территорий.

Ранее спикер Палаты не исключил, что парламентарии будут просить Каир о военном вмешательстве, "если потребуется сохранить национальную безопасность Ливии и Египта" и "в целях законной самообороны" в случае, если поддерживаемые Турцией вооруженные милиции предпримут попытку захватить стратегически важные Сирт или Эль-Джуфру.

Эти заявления Салеха прозвучали поле того, как 20 июня президент ас-Сиси не исключил возможности такого вмешательства с целью, как он заявил, "прекращения кровопролития в соседней стране и обеспечения безопасности границ" Египта. При этом глава государства указал, что подобный шаг "будет иметь легитимный статус", а "египетские войска выдвинутся, если об этом попросят ливийцы". Египетский лидер также обещал при необходимости вооружать и обучать ливийские племена и предупредил ПНС о том, что Каир не позволит никому захватить находящие сейчас под контролем ЛНА Сирт и Эль-Джуфру, назвав их "красной линией, которую не дозволено пересекать".