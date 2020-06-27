В проекте оборонного бюджета США выражается обеспокоенность в связи с выходом из ДОН

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американские конгрессмены выражают обеспокоенность в связи с намерением администрации США выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в проекте американского военного бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября), подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в субботу текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США, переданный на Капитолийский холм этой весной.

В документе "выражается обеспокоенность в отношении американских активов и военнослужащих, над которыми будут по-прежнему совершаться полеты в рамках Договора по открытому небу, поскольку администрация намерена выйти из договора". Речь идет об американских военных активах и военнослужащих, размещенных в других странах - участницах ДОН. Смит также требует от федерального правительства отчет, в котором будут указаны "последствия потенциального выхода [из ДОН] для национальной безопасности, мнение союзников о выходе США, а также то, как США могут заменить снимки и разведданные, полученные в рамках Договора по открытому небу".

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

На 6 июля запланирована конференция государств - участников ДОН, на которой обсудят перспективу этого международного соглашения после заявления США о намерении выйти из него.