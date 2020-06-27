СМИ: армия Ливана задержала свыше 40 зачинщиков беспорядков в Бейруте

БЕЙРУТ, 27 июня. /ТАСС/. Спецподразделения ливанской армии провели операцию по задержанию свыше 40 зачинщиков уличных беспорядков, которые организовали погромы в центре Бейрута во время недавних демонстраций протеста. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen. По его информации, среди арестованных, помимо ливанцев, есть также сирийцы, палестинцы и суданцы.

"В ходе допроса задержанные признались, что получали денежное вознаграждение за подстрекательство и участие в нападениях на офисы банков и частных компаний, - сообщил телеканалу источник в ливанских силовых структурах. - Установлено, что финансирование группам погромщиков поступало, в частности, из Турции".

Ранее министр внутренних дел республики Мухаммед Фахми в ходе своего телевизионного выступления указал на причастность зарубежных сторон к попыткам дестабилизировать ситуацию в Ливане. "Акты вандализма в Бейруте и на севере страны в Триполи стали результатом внешнего вмешательства", - сказал он. По словам главы МВД, все подстрекатели и участники погромов, нарушившие закон, предстанут перед судом.

Фахми пригрозил также, что привлечет к ответственности тех, кто перегораживает улицы и шоссе горящими покрышками. Он расценил такие действия "как разновидность агрессии против мирных граждан".

Новую волну демонстраций в Бейруте и других городах Ливана спровоцировал обвал национальной денежной единицы - ливанского фунта, который за последние дни обесценился на 80%. Длинные очереди выросли в субботу возле пекарен, в ряде торговых районов закрылись магазины и заправочные станции, владельцы которых предпочли дождаться финансовой стабилизации на рынке.

Стихийные протесты привели к перекрытию дорог по всему Ливану, во второй половине дня военнослужащим и полицейским удалось восстановить движение по автострадам на юге и севере страны.