В Вене в стычках между турками и курдами вновь пострадали полицейские

ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. Пятеро сотрудников полиции были оглушены взрывом петарды, один получил травму плеча в ходе операции по сдерживанию беспорядков в пятницу между турецкой молодежью и курдскими демонстрантами в Вене. Об этом сообщила в субботу австрийская полиция.

Агрессивная турецкая молодежь предприняла очередную попытку сорвать демонстрацию курдских и левых активистов в районе Фаворитен. Полиции удалось не допустить прямого столкновения между участниками с двух сторон, которые забросали правоохранителей пиротехникой и бутылками.

В субботу в Вене идет четвертый день курдских демонстраций с участием антифашистских движений, которые выступают против политики турецкого руководства. В городе присутствуют усиленные подразделения полиции, водометы. Над районом демонстрации с середины недели барражирует полицейский вертолет.

25 июня от действий агрессивно настроенной турецкой молодежи пострадали двое полицейских и служебная полицейская собака, которой хулиганы бросили камень в голову.

Беспрецедентный конфликт между турками и курдами начался в Вене в среду во время проведения мирной курдской демонстрации за права женщин в 10-м районе Фаворитен. Агрессивная турецкая молодежь стала демонстрировать ультранационалистические жесты группировки "Серые волки", выкрикивала оскорбления в адрес митингующих и попыталась сорвать демонстрацию. В четверг в поддержку курдских демонстрантов выступили антифашистские и левые организации. Турецкая молодежь сначала забросала участников шествия камнями и бутылками, а затем атаковала пиротехникой и арматурой полицию.

Полиция Вены заявила о неприемлемости уличных беспорядков между этническими группами и выступила с предупреждением о решительных действиях против "подрывных действий и провокаций со стороны экстремистских групп". С осуждением столкновений выступили австрийские власти и политические круги. Представители турецкой диаспоры поспешили дистанцироваться от агрессивной молодежи.