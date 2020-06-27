Власти Венесуэлы считают, что лидер оппозиции является лишь "инструментом" в руках США

БОГОТА, 27 июня. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо является лишь "инструментом" в руках США, чтобы осуществить смену власти в стране. С таким заявлением выступил в субботу министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес во время выступления в Каракасе.

"Хуан Гуайдо - не что иное, как инструмент самых крайних правых сил администрации [президента США] Дональда Трампа, марионетка [главы оппозиционной партии "Народная воля"] Леопольдо Лопеса. Его целями являются кража денег и захват власти насильственными средствами", - сказал Родригес, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Министр отметил, что с теми деньгами, которые были украдены оппозицией с венесуэльских счетов в США, Гуайдо уже стал "мультимиллионером".

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.