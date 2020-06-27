Медведчук накануне Дня Конституции обвинил Зеленского в нарушении норм основного закона

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм конституции страны. Об этом заявил в субботу председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук по случаю Дня Конституции, который будет отмечаться в воскресенье.

"Украина отмечает 24-ю годовщину принятия конституции. Предвидя бравурные речи и поздравления президента Украины В. А. Зеленского и его команды, хочу напомнить им те нормы основного закона, которые они грубо нарушают, предавая интересы украинских граждан и страны", - отметил он, добавив, что центральная власть игнорирует эти нормы и "пытается поставить их на службу своим узкополитическим интересам".

Внешнее управление и языковая дискриминация

Медведчук среди норм конституции, которые, по его мнению, нарушаются Зеленским и его командой, отметил статью 1, определяющую Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство. Он считает, что нынешняя власть передает страну под внешнее управление.

"Суверенное и независимое ничего общего не имеет с внешним управлением, которое стало государственной политикой как предыдущей, так и нынешней власти. Демократическое и правовое государство - это то, в котором монополия на силу принадлежит избранной народом власти, а не распоясавшимся национал-радикалам и "бродячим активистам", в котором права и свободы граждан надежно защищаются и гарантированы властью. Социальное - это превращение бедной страны в успешную, а не в нищую", - подчеркнул оппозиционер.

Он также отметил, что действующая власть нарушает статью 10, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины. "Проводимая властью политика насильственной украинизации антиконституционна и дискриминационна. Она нарушает права миллионов украинских граждан", - уверен Медведчук.

Нарушения социальных статей

Попытки пересмотреть социальные стандарты для граждан политик расценил как нарушение статьи 22 конституции, которая гарантирует права и свободы и делает невозможным их упразднение. Кроме того, он посоветовал команде нынешнего главы государства, "углубляющей и ужесточающей политику тарифного геноцида, повышения цен, введения рыночных тарифов, провоцирующую рост безработицы, изучить статью 48 основного закона, которая гарантирует каждому гражданину право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище". Медведчук также указал на "уничтожение системы здравоохранения" в государстве в нарушение статьи 49, которой гарантируется эффективность и доступность медобслуживания для всех граждан, а также бесплатная основа этой системы и невозможность сокращения сети медучреждений.

Оппозиционер перечислил еще ряд статей Конституции Украины, которые, по его словам, нарушает центральная власть. Он заявил, что в будущем руководителям государства "придется ответить за все те преступные "реформы", которые они проводят в угоду западным хозяевам", и призвал защитить основной закон "от злоупотреблений власти".