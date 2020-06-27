МИД Австрии вызвал посла Турции из-за беспорядков на курдских митингах в Вене

ВЕНА, 27 июня. /ТАСС/. МИД Австрии вызовет посла Турции для беседы в понедельник в связи с беспорядками с участием турецкой молодежи на курдских демонстрациях в Вене. Об этом сообщило в субботу Австрийское агентство печати со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

"Мы не позволим переносить конфликты из Турции в Австрию и устраивать их на наших улицах", - цитирует издание Kronen Zeitung канцлера Себастьяна Курца, который уже ввел усиленные полицейские патрули в местах особой напряженности.

Меры МВД

По его словам, Австрия не хочет видеть у себя, особенно в Вене, картины насилия, которые происходят сегодня в других странах.

Канцлер поручил МВД установить зачинщиков беспорядков. Также планируется провести профилактическую работу с представителями турецких общественных организаций.

Позиция МИД

Как добавил министр иностранных дел Александер Шалленберг, австрийская сторона возмущена беспорядками прошедших дней и считает их неприемлемыми. Он подчеркнул, что посол Турции несет ответственность за то, чтобы оказать влияние на участников беспорядков с целью деэскалации напряженности.

В субботу в Вене прошел четвертый день курдских демонстраций с участием антифашистских движений, которые выступают против политики турецкого руководства. В городе присутствуют усиленные подразделения полиции, водометы. Над районом демонстрации в течение нескольких дней барражировал полицейский вертолет.

Беспорядки в Вене

Беспрецедентные стычки начались в Вене 24 июня во время проведения мирной курдской демонстрации за права женщин в 10-м районе Фаворитен. Агрессивная турецкая молодежь стала демонстрировать ультранационалистические жесты группировки "Серые волки", выкрикивала оскорбления в адрес митингующих и попыталась сорвать демонстрацию.

24 июня в поддержку курдских демонстрантов выступили антифашистские и левые организации. Турецкая молодежь забрасывала участников шествия камнями и бутылками, а затем атаковала пиротехникой и арматурой полицию.

За четверг и пятницу от агрессивных действий провокаторов пострадали несколько правоохранителей, которые принимают меры против прямого столкновения между участниками двух сторон. Повреждены также припаркованные автомобили, нанесен ущерб зданиям.

Полиция Вены заявила о неприемлемости уличных беспорядков между этническими группами и выступила с предупреждением о решительных действиях против "подрывных действий и провокаций со стороны экстремистских групп". Представители турецкой диаспоры поспешили дистанцироваться от агрессивной молодежи.