Пекин призвал Оттаву отказаться от "мегафонной дипломатии" из-за задержания канадцев

ОТТАВА, 28 июня. /ТАСС/. Канада должна отказаться от "мегафонной дипломатии" в отношении Китая в связи с задержанием в КНР канадских граждан. Об этом говорится в заявлении китайского посольства в Оттаве, размещенном в субботу на сайте диппредставительства.

"Китайская сторона вновь призывает канадскую сторону серьезно воспринимать позицию Китая, искренне уважать дух верховенства закона и независимость китайской судебной системы, прекратить делать безответственные заявления по делу Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, а также оказывать давление на Китай средствами мегафонной дипломатии", - отмечается в документе.

В посольстве подчеркнули, что задержание двух канадцев и судебный процесс над ними соответствует законам Китая, а утверждения правительства Канады, считающего их арест политическим решением, являются "безответственными заявлениями". В диппредставительстве также призвали Оттаву немедленно освободить финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Кроме того, в посольстве выразили недовольство тем, как данную тему освещают канадские СМИ, которые, как отмечается в заявлении, "вводят общественность в заблуждение".

Ранее на этой неделе премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что союзники и партнеры Канады продолжают оказывать давление на китайские власти в связи с задержанием в КНР двух канадских граждан. Он напомнил, что Оттава считает их задержание незаконным и политически мотивированным.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинениям в мошенничестве. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации (НПО) "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании Майкла Спэйвора. Последний является главой международной НПО Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура Китая предъявила им обвинения в шпионаже.