Нил Ушаков оспорил решение суда, признавшего законным его отстранение с поста мэра Риги

РИГА, 28 июня. /ТАСС/. Депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков оспорил вердикт Административного районного суда, который признал законным решение о его отстранении от должности мэра Риги. Об этом в воскресенье сообщает местное агентство LETA.

"В судебной информационной системе сказано, что апелляция была получена в середине мая. Суд принял решение, что дело будет рассматриваться в форме письменного процесса, однако дата заседания еще не назначена", - указывает агентство.

В апреле этого года Административный районный суд признал законным отстранение Ушакова от должности мэра Риги. Политик ранее заявил о намерении оспорить это решение суда.

В официальном правительственном вестнике Latvijas Vestnesis 5 апреля 2019 года было опубликовано распоряжение Пуце об отставке Ушакова с должности мэра Риги, которую он занимал почти десять лет. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме" в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде.

Ушаков стал депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая прошлого года, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника.