Трамп назвал "вбросом" публикацию NYT о России и Афганистане

ТАСС, 28 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. С таким заявлением глава Белого дома выступил в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на публикацию газеты The New York Times , в которой утверждалось, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

"Никто не информировал и не говорил ни мне, ни вице-президенту [Майклу] Пенсу, ни руководителю аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях россиян на наши войска в Афганистане, о чем сообщалось со ссылкой на "неназванный источник" в The New York Times, распространяющей лживые новости", - написал Трамп.

Американский лидер добавил, что все отрицают данные, представленные в статье The New York Times, и указал, что на американские войска в Афгнистане "не было совершено много нападений". Глава Белого дома назвал эту публикацию The New York Times "очередным вбросом" и задался вопросом о том, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации.

Позднее Трамп написал в Twitter, что газета "обязана раскрыть свой "анонимный" источник", и высказал предположение о том, что журналисты The New York Times не могут этого сделать по причине того, что "этого "человека", вероятно, не существует".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни также заявила, что Трамп не был проинформирован о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих. В свою очередь The New York Times утверждала, что такие выводы разведки были представлены американскому президенту "несколько месяцев назад".

Реакция РФ на публикацию

В субботу в МИД России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию, заявили, что она является вбросом американской разведки. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

В министерстве иностранных дел также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. В МИД РФ предположили, что такие действия могут быть связаны с тем, что разведывательным службам Соединенных Штатов "не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами".

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации американских СМИ о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.