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Экс-президент Словакии и лидер парламентской партии Киска объявил об уходе из политики

Андрей Киска подчеркнул, что продолжать работу ему не позволяет здоровье

ПРАГА, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент Словакии (2014-2019), а ныне действующий председатель входящей в парламент республики правоцентристской партии "За людей" Андрей Киска заявил в воскресенье об уходе из большой политики в связи с проблемами со здоровьем. Заявление экс-президента привело Словацкое радио.

"Здоровье мне более не позволяет оставаться в политике", - подчеркнул Киска.

Он сообщил, что в понедельник ему предстоит уже вторая за последний год операция на сердце по поводу аритмии. Болезнь доставляет ему серьезное беспокойство более пяти лет.

Киска на предстоящем в августе отчетно-выборном съезде возглавляемого им политического объединения не будет добиваться переизбрания его председателем. Партии "За людей" принадлежит 12 из 150 кресел в словацком парламенте и пост министра юстиции в правительстве республики.

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