Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи может объявить о своей отставке 29 июня

БЕЛГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Глава непризнанного Косова Хашим Тачи может объявить о своей отставке после предъявленных ему Специальным судом по Косову обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек. Об этом сообщил в воскресенье сербский национальный телеканал RTS.

Как сообщает телеканал, в понедельник, 29 июня, в 20:00 (21:00 мск) лидер самопровозглашенного образования выступит с обращением, в котором или объявит о своей отставке, или прокомментирует свои дальнейшие планы в связи с выдвинутыми ему обвинениями.

Примечательно, что ранее обращение Тачи планировалось на вечер воскресенья, 28 июня, когда в Сербии празднуется национальный праздник Видовдан, связанный с битвой на Косовом поле 1389 года. Однако в последний момент обращение перенесли на понедельник, на основе чего ряд наблюдателей делает вывод, что речь, действительно, пойдет об отставке, и поэтому Тачи не захотел делать подобное заявление в национальный сербский праздник.

Специальная прокуратура по Косову подозревает лидера непризнанного Косова Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. По данным инстанции, соответствующий обвинительный акт направлен в Специальный суд по Косову 24 апреля. В нем говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам, в числе прочего им вменяются в вину убийства, похищения людей, преследования и пытки. Утверждается, что экс-боевики "Освободительной армии Косова" Тачи и Весели несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, включая политических противников.

Прокуратура подчеркивает, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда по Косову.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.