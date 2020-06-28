СМИ: МИД Ливана потребует от посла США в Бейруте не делать подстрекательских заявлений

БЕЙРУТ, 28 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и миграции Ливана Насиф Хитти намерен потребовать от посла США в Бейруте Дороти Ши соблюдения Венской конвенции, касающейся работы зарубежных дипломатических представительств. Об этом сообщил в воскресенье телеканал LBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

По его словам, глава МИД Ливана потребует от американского посла "не делать заявлений, которые носят подстрекательский характер и представляют вмешательство во внутренние дела". По информации источника, Ши вызвана в МИД республики в понедельник после того, как в интервью телеканалу "Аль-Хадас" обрушилась с нападками на шиитскую партию "Хезболлах", которая представлена в ливанском парламенте и правительстве. Как утверждала дипломат, эта организация стала "государством в государстве и обескровила Ливан". Она также отметила, что "Хезболлах" препятствует принятию кабмином решений, которые "помогут Ливану выйти из глубокого экономического и финансового кризиса".

В ответ на заявление Ши судья из города Тир Мухаммед Мазех издал в субботу вердикт, запрещающий местным журналистам брать интервью у посла США в Ливане в течение одного года. Тем, кто нарушит это постановление, грозит лишение лицензии и денежный штраф в размере $200 тыс. Судья посчитал, что слова американского дипломата направлены на подрыв стабильности в Ливане. "Голос любого посла, который вредит гражданскому миру, не должен звучать в средствах массовой информации", - подчеркнул Мазех.

Буря в чашке чая

Иную точку зрения высказала министр информации республики Маналь Абдель Самад, которая написала на своей странице в Twitter, что Конституция Ливана "защищает свободу слова и никто не может ограничивать права журналистов на получение и передачу информации".

Реакция судьи из Тира на заявление посла США вызвала бурную дискуссию в ливанских политических кругах. Так, депутат от блока "Сильный Ливан" Марио Аун назвал "абсолютно неприемлемым беспардонное вмешательство американских дипломатов в ливанскую политику". В свою очередь председатель Прогрессивно-социалистической партии и вождь общины горцев-друзов Валид Джумблат выразил возмущение по поводу того, что в Ливане "царит полная анархия не только в управлении и финансах, но и в судебной системе".

Между тем посол США в воскресенье бросила новый вызов ливанским властям. В интервью телеканалу MTV дипломат отвергла критические выпады в свой адрес, назвав поднятую шумиху попыткой устроить "бурю в чашке чая". "Все это только говорит о справедливости требований демонстрантов на улицах Бейрута, которые добиваются создания некоррумпированного правительства и независимой судебной системы", - сказала Ши. По ее версии, решение судьи из Тира "скорее типично для Ирана, где власти подавляют деятельность СМИ, чем для Ливана".

Ранее посол США предупредила, что ливанские политики из разных религиозных общин, которые поддерживают тесные контакты с проиранской "Хезболлах" и Сирией, могут подвергнуться действию новых американских санкций. При этом Ши напомнила, что Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ливанской экономики.

Закон Цезаря

17 мая госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит новые санкции против Дамаска в рамках так называемого закона Цезаря, или "Акта о защите гражданского населения Сирии", под них подпадают президент Башар Асад и его супруга Асма. В целом санкции введены против 39 лиц и организаций. В списке фигурируют, в частности, 16 компаний из Сирии, две фирмы, базирующиеся в Австрии, а также одна организация из Канады и еще одна из Ливана.

Данный закон был включен в военный бюджет США на 2020 финансовый год и подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Этот документ дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

Как заявил глава Свободного патриотического движения (СПД) Джебран Басиль, который является лидером парламентского большинства Ливана, новый пакет американских санкций "конкретно затрагивает интересы Ливана и его связи с арабским миром". По его словам, блокирование границы с Сирией "перекроет кислород" ливанской экономике и повлечет за собой голод.