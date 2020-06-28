Президент Польши Анджей Дуда считает значительным свое преимущество на выборах

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что число проголосовавших за его кандидатуру на состоявшихся в воскресенье в республике выборах главы государства дает ему хорошее преимущество. Об этом он заявил, выступая перед избирателями после публикации данных первых экзитполов.

"Преимущество большое. Я очень благодарен", - сказал он, подчеркнув, что представленные результаты являются предварительными.

"Спасибо за явку, за участие в выборах", - сказал Дуда. "Вне зависимости от того, за кого из конкурентов вы голосовали, спасибо за то, что вы пошли на выборы, потому что важно активно участвовать в польских делах", - добавил он.

Согласно данным экзитполов, распространенных Польским телевидением сразу же после закрытия избирательных участков, Дуда набирает 41,8% голосов избирателей, а его основной соперник - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - 30,4%. Таким образом, ни один из кандидатов не набирает необходимое для безоговорочной победы простое большинство голосов, и они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.