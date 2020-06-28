Действующий мэр Парижа лидирует на выборах в столице

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Кандидат от Социалистической партии Анн Идальго сохранит пост мэра Парижа по итогам второго тура муниципальных выборов. Об этом свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов, которые приводит телеканал TF1.

Согласно его информации, Идальго набирает 50,2% голосов. Ее ближайший преследователь во втором туре Рашида Дати (от партии "Республиканцы", мэр элитного VII округа столицы) заручилась поддержкой 36% избирателей, в то время как бывший министр здравоохранения Аньес Бюзен (от правящей партии "Республика на марше") - лишь 16%.

Идальго изначально считалась одним из фаворитов этой гонки за пост мэра. Она стала лидером первого тура выборов 15 марта, получив 29% голосов. Действующая глава городской администрации пользуется поддержкой экологистов, но остается в то же время одним из немногих политиков Социалистической партии, сохранивших свое влияние в условиях активного продвижения правящей "Республики на марше".

В случае избрания на второй срок Идальго намерена отдать центр Парижа пешеходам и велосипедистам. Кроме того, она озвучила идею повсеместного введения в столице ограничения скорости в 30 км/ч, а на кольцевой дороге вокруг Парижа - в 50 км/ч с сокращением количества ее полос в пользу зеленых насаждений. Идальго также обещает увеличить число мест в дошкольных учреждениях.

Отличительной чертой второго тура муниципальных выборов в этом году стала крайне слабая активность избирателей, которую политические аналитики связывают с вновь растущей динамикой распространения коронавируса в стране. К 17:00 (18:00 мск) на участках по всей стране проголосовали 34,67% избирателей (в Париже - 23,89%). Окончательные итоги дня будут подведены позднее.