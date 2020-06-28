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Ближайший соратник Ле Пен стал мэром крупного города на юге Франции

Луи Алио набрал 53% голосов

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Вице-президент партии "Национальное объединение" Луи Алио одержал победу на выборах мэра Перпиньяна - одного из крупнейших городов на юге Франции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте городской администрации.

Согласно инфографике, Алио набрал 53% голосов, в то время как его единственный конкурент Жан-Марк Пюжоль, занимавший пост мэра города с 2009 года, смог завоевать доверие 46,9% проголосовавших. Явка на участках Перпиньяна в это воскресенье составила 47,2%.

"Прежде всего я ставлю целью добиваться равенства и справедливости для наших граждан. Особое внимание намерен уделить молодежи и обеспечению ее работой. Мне также кажется, что надо обеспечить уважительное отношение к работе полиции", - сказал он, выступая после объявления результатов.

Луи Алио является ближайшим соратником главы "Национального объединения" Марин Ле Пен и вторым по старшинству лицом в руководстве партии. На протяжении 10 лет они находились в гражданском браке, однако в сентябре 2019 года решили расстаться. Несмотря на это, Ле Пен тепло поздравила Алио с победой, подчеркнув, что таким образом французы демонстрируют поддержку проекту "Национального объединения".

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