Лукашенко обеспокоен расшатыванием обстановки в стране в преддверии президентских выборов

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях президентской избирательной кампании идет наступление на действующую власть и расшатывание обстановки в стране. Соответствующее мнение он высказал на встрече с представителями властей Минской области, фрагмент его выступления показали в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Главное ведь, не понимают люди, что идет спокойное расшатывание обстановки. Все начинается постепенно, мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти", - сказал Лукашенко. По его словам, "хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим майданом". "Но через майдан - беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они [оппоненты власти] предпримут", - добавил президент.

Лукашенко подчеркнул, что он отвечает за спокойствие в государстве, поэтому власти принимают предупредительные меры. "Да, я им дал сигнал с Тихановским (арестованный блогер - прим. ТАСС). Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю и буду отвечать всегда, в любом качестве", - сказал президент. По его словам, "выборы будут очень интересные". "А после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю", - заключил Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей для выдвижения кандидатов, подписи для проверки сдали семь претендентов, в том числе Лукашенко, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, безработная Светлана Тихановская.

На предвыборных пикетах солидарности с альтернативными претендентами только за последние несколько дней, по данным правозащитников, были задержаны более 360 человек, в том числе журналисты. В ходе сбора подписей арестован Сергей Тихановский, являющийся главой инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

По подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находятся Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб политика. Ситуация вызвала реакцию Европы и США, они призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков.