Пелоси потребовала отчет о том, знал ли Трамп о приписанном России предложении талибам

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала предоставить законодательному органу отчет о том, был ли президент Дональд Трамп осведомлен о якобы имевших место попытках РФ предложить афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих. Об этом Пелоси сообщила в воскресенье в эфире телекомпании ABC .

Она отрицательно ответила на вопрос, была ли она осведомлена о том, что утверждает в своей публикации газета The New York Times. "Мы запросили предоставление отчета об этом Конгрессу", - заявила демократ. Она добавила, что американские законодатели постараются выяснить, проводился ли брифинг на этот счет для Трампа. "Так это или не так, его администрация знает, что ряду наших союзников в Афганистане докладывали об этом и они приняли доклад", - утверждает Пелоси.

Спикер нижней палаты в очередной раз перечислила традиционные претензии США к России в связи с событиями в Крыму, на юго-востоке Украины и в Сирии, обвинив главу Белого дома в том, что он не учитывает это при принятии политических решений. "Я не знаю, что у россиян есть на президента [США] в политическом, личном, финансовом или других планах, но он игнорирует это <...>", - утверждала демократ.

Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ), министерство обороны и аппарат директора Национальной разведки США в субботу отказали ТАСС в просьбе прокомментировать газетную статью.

Трамп в воскресенье в Twitter заявил, что его не информировали о подобных нападениях на американские войска в Афганистане. Американский лидер добавил, что все отрицают данные, представленные в статье The New York Times, и указал, что на американские войска в Афганистане "не было совершено много нападений". Глава Белого дома назвал эту публикацию The New York Times "очередным вбросом" и задался вопросом, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации.

Публикация в газете и реакция РФ

The New York Times выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

В субботу в МИД России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию, заявили, что она содержит заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

В российском МИД также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. Как предположили в министерстве, такие действия могут быть связаны с тем, что американские разведывательные службы никак не смирятся с совместной работой Москвы и Вашингтона по запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами.

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации в американских СМИ об Афганистане уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.