WP: приписываемое России предложение талибам привело к гибели военных США

По версии The Washington Post, американские спецслужбы пришли к такому выводу после проведенных в последние несколько месяцев допросов взятых в плен боевиков. При этом источники газеты заявляют, что остается неясным, "какое именно количество американцев или военнослужащих коалиции из других стран могло быть убито или на какое количество могло быть совершено нападение в рамках этой программы".

Издание утверждает, что полученные в Афганистане разведданные были переданы в Вашингтон, где рассматривались в марте на "встрече в Белом доме с участием представителей администрации высокого ранга, доступ к встрече был ограничен". На ней якобы обсуждались возможные варианты ответа России, среди которых было как выражение недовольства по дипломатическим каналам, так и введение санкций.

The Washington Post отмечает при этом, что руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) Джон Эллиот в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что "оценка достоверности лежащих в основе утверждений продолжается".

Публикация The New York Times и реакция РФ

Газета The New York Times выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

СНБ, министерство обороны и аппарат директора Национальной разведки США в субботу отказали ТАСС в просьбе прокомментировать газетную статью.

Трамп в воскресенье в Twitter заявил, что его не информировали о подобных нападениях на американские войска в Афганистане. Американский лидер добавил, что все отрицают данные, представленные в статье The New York Times, и указал, что на американские войска в Афганистане "не было совершено много нападений". Глава Белого дома назвал эту публикацию The New York Times "очередным вбросом" и задался вопросом, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации.

В субботу в МИД России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию, заявили, что она содержит заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

В российском МИД также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. Как предположили в министерстве, такие действия могут быть связаны с тем, что американские разведывательные службы никак не смирятся с совместной работой Москвы и Вашингтона по запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами.

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации в американских СМИ об Афганистане уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.