СМИ: закон о нацбезопасности в Гонконге предусмотрит пожизненное заключение

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 июня. /ТАСС/. Новый закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который готовится принять в ближайшее время Пекин, будет предусматривать возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей. Об этом в понедельник сообщила газета The Standard со ссылкой на источники.

Неделей ранее гонконгский депутат в составе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган страны) Тань Яоцзун упоминал, что максимальный срок наказания может быть определен десятью годами лишения свободы.

"Угроза национальной безопасности - это серьезное преступление. Я не думаю, что наказание должно быть ограничено тюремным сроком всего лишь на десять лет", - приводит The Standard слова депутата ВСНП Юэ Гоцяня, который входит в число десяти наблюдателей от Гонконга на нынешнем заседании ПК ВСПН по рассмотрению закона. Его коллеги согласились с тем, что наказание должно быть ужесточено до пожизненного в соответствии с практикой многих стран, а до десяти лет тюрьмы и так предусматривает уголовная статья об участии в массовых беспорядках в Гонконге.

Ожидается, что закон будет принят во вторник, за день до 23-й годовщины перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. Правовой акт нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами.

Предполагается, что благодаря новому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района.

Полный текст документа до последнего момента разглашаться не будет. Однако известно, что он предусматривает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, подотчетной центральному правительству. По данным источников газеты, это подразделение возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.