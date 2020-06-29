Анна Канопацкая подала документы на регистрацию кандидатом в президенты Белоруссии

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Бывший депутат парламента Белоруссии Анна Канопацкая подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы на регистрацию кандидатом в президенты страны. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в ЦИК республики.

"Подтверждаем, что Анна Канопацкая представила на регистрацию в Центризбирком заявление о согласии баллотироваться на пост президента, декларацию о доходах и имуществе, а также анкету с биографическими данными", - отметили в Центризбиркоме.

Ранее документы в ЦИК на регистрацию кандидатами в президенты подали экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии Валерий Цепкало и представители Виктора Бабарико, находящегося под арестом в рамках уголовного дела Белгазпромбанка. В территориальные избирательные комиссии были сданы подписи от семи претендентов на пост главы Белоруссии. В ЦИК будут принимать документы на регистрацию кандидатами в президенты до 4 июля включительно.

Сбор подписей по выдвижению кандидатов проходил с 21 мая по 19 июня. Для выдвижения кандидатами в президенты необходимо было собрать не менее 100 тыс. подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля. Выборы президента пройдут 9 августа.