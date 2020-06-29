Посол Белоруссии рассказал, когда могут открыть границу с Россией

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Граница между Белоруссией и Россией, которая была закрыта российской стороной в марте из-за распространения коронавирусной инфекции, может быть открыта в конце июля - начале августа. Такой прогноз сделал в понедельник посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"Полагаю, что граница где-то к концу июля - началу августа должна быть открыта", - сказал дипломат, слова которого приводит агентство БелТА.

Семашко отметил, что делает такой прогноз на основе ежедневного анализа ситуации в двух странах. "Вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших - 2-3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация", - отметил он.

Посол напомнил, что российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы. Так, недавно правительство России позволило перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам. Этой возможностью, продолжил Семашко, уже воспользовались специалисты предприятия "Белоруснефть". "На строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров", - сказал он. Кроме того, не был введен запрет на пересечение границы для грузового транспорта, который обеспечивает страны товарами первой необходимости.

Дипломат обратил внимание на то, что посольство еще вынуждено заниматься переправкой в Белоруссию некоторых граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами.