В Белом доме заявили, что у Трампа нет послания для РФ в связи со статьей по Афганистану

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не имеет какого-либо специального послания для России в связи утверждениями о приписываемой РФ готовности платить боевикам в Афганистане за убийства американских военнослужащих. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

"Специального послания для Москвы? Нет, поскольку президент не был проинформирован по этому делу, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - В разведсообществе нет консенсуса, высказываются [различные] мнения".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.