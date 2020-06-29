В МИД Венесуэлы назвали санкции ЕС ностальгией по колониализму

ГАВАНА, 29 июня. /ТАСС/. Новые санкции ЕС в отношении ряда политических деятелей Венесуэлы свидетельствуют о приверженности сообщества политике интервенционизма и ностальгии по колониальному прошлому. Соответствующее заявление в понедельник в Twitter разместил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Европейский союз привержен своей интервенционистской политике против диалога и мира в Венесуэле. Ностальгия по колониализму ведет его в бездну отсутствия законности, преследования и агрессии в отношении нашего народа. Венесуэла оставляет за собой право на должный и решительный ответ", - написал дипломат.

Ранее в понедельник Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и "подрыв демократии" в этой стране. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые удастся обнаружить, подлежат заморозке.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.