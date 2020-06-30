Администрация США во вторник проведет для демократов брифинг по РФ и Афганистану

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа планируют во вторник провести брифинг для законодателей из числа демократов на тему утверждений о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства военнослужащих США. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CNN председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ, от штата Калифорния).

Он сообщил, что, вероятнее всего, примет участие в брифинге, который состоится "во вторник утром". "Мы запрашиваем проведение брифинга для всех членов нашего комитета", - добавил он. По словам Шиффа, демократы настаивают на том, чтобы представители разведывательного сообщества США приняли участие в закрытых консультациях.

По данным CNN, ранее администрация провела брифинг на указанную тему для восьми законодателей из числа республиканцев. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккола (от штата Техас) и республиканец Адам Кинзингер (от штата Иллинойс) заявили, что участвовали в этом закрытом брифинге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.