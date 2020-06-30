В Токио сожалеют в связи с принятием закона о нацбезопасности в Гонконге

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Японии испытывает сожаление в связи с решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган КНР) принять закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Вызывает сожаление, что этот закон был принят, несмотря на глубокую озабоченность международного сообщества и жителей Гонконга", - сказал он. Генсек кабинета подчеркнул, что Япония выступает за сохранение права Гонконга на демократическое развитие в рамках формулы "одна страна - две системы".

По данным газеты South China Morning Post, принятый во вторник закон вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. За его утверждение проголосовали все 162 члена ПК ВСНП. Текст документа пока не разглашается. Ожидается, что он будет опубликован агентством Синьхуа во второй половине дня.

Новый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. По предварительным данным, он предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

Закон предполагает также создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, находящейся под контролем центрального правительства Китая. По данным газеты "Саут Чайна морнинг пост", новое подразделение возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.