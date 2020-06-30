Бельгийский король впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Конго

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Король бельгийцев Филипп впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Бельгией Конго с 1885 по 1960 годы, он также отказался от визита в Демократическую Республику Конго по случаю отмечаемого 30 июня 60-летия независимости от бельгийского колониального господства, сочтя этот визит неудобным "в нынешних обстоятельствах". Письмо монарха в связи с 60-летием провозглашения независимости Демократической республики Конго (ДРК) направлено президенту страны Феликсу Чисекеди.

"В эпоху Свободного государства Конго (период установления и закрепления бельгийского колониального господства под видом международного управления Конго в 1885-1908 годах - прим. ТАСС) были совершены акты насилия и жестокости, которые остаются тяжким грузом нашей коллективной памяти. Последовавший за ней колониальный период также вызвал страдания и унижения, - отметил король. - Я хочу выразить мои глубочайшие сожаления в связи с ранами прошлого, боль от которых сегодня подпитывается фактами дискриминации, которые и по сей день слишком часто проявляются в нашем обществе. Я продолжу бороться со всеми формами расизма".

Движение Black lives matter провело в начале июня в Бельгии массовую акцию протеста против расизма, которая стала первой разрешенной манифестацией в условиях сохраняющихся карантинных ограничений на массовые собрания и вылилась в погромы магазинов. Также в Бельгии актам вандализма подверглись по всей стране памятники одному из самых уважаемых бельгийских монархов - Леопольду II (правил с 1865 по 1909 годы). Власти уже приняли решение демонтировать часть памятников и перенести их в сквер Африканского музея.

Помимо многочисленных реформ и множества реализованных в стране экономических и строительных проектов, Леопольд II добился дипломатическим путем в 1884-1885 годах на международной конференции в Берлине передачи под фактический контроль Бельгии огромной территории в бассейне реки Конго. Там было основано так называемое Свободное государство Конго (на французском оно называлось Независимое государство Конго), которое находилось под международным управлением, а фактически оказалось даже не бельгийской колонией, а личной территорией короля бельгийцев. Ей управляла неправительственная организация, полностью подчиненная бельгийскому монарху, а усмирением населения занималась структура колониальной жандармерии - Общественные силы, формировавшаяся из европейских наемников под командованием бывших офицеров бельгийской армии. Документы тех лет свидетельствуют о крайне жестоких репрессиях со стороны колониальных властей против местного населения, даже по меркам Африки того времени.

Колониальные доходы Леопольд II вкладывал в промышленное развитие Бельгии и использовал для строительства общественных и культурных зданий, которыми эта страна гордится по сей день.