Лукашенко: мемориал подо Ржевом всегда будет символом дружбы между Россией и Белоруссией

РЖЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Мемориал советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала.

"Мемориал советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости, преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов", - сказал Лукашенко. По его словам, страны не позволят "умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм, иначе трагедия может повториться". "Беларусь, Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, пока создаются памятники и к ним приходят люди, страны воевать не будут. "Как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать", - подчеркнул Лукашенко.

Президент также отметил, что открытие Ржевского мемориала, недавние торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это "общая Победа, память и слава", которые два народа и впредь будут "свято хранить". "Это и есть реальная связь времен и поколений. Незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и, прежде всего, белорусов и россиян, - сказал Лукашенко. - С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений".

Лукашенко обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, отметив, что они продемонстрировали всему миру образец беспримерного мужества, патриотизма, свободолюбия и силы духа.