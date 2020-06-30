В Конгрессе заявили, что часть разведданных США опровергает утверждения о РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Часть разведывательной информации США оспаривает утверждения о приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за убийства американских военнослужащих. Об этом сообщил во вторник на телефонном брифинге для журналистов председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон).

Комментируя сведения, полученные несколькими часами ранее на совещании в Белом доме, он заявил, что у властей США имеется "противоречивая разведывательная информация" относительно упомянутых утверждений. "Часть разведывательной информации поддерживает" такие утверждения, "некоторая - оспаривает", уточнил влиятельный законодатель. Как он признал, в данном случае фактически "дело в интерпретации" имеющихся у спецслужб США сведений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.