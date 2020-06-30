Помпео: США будут работать с СБ ООН для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы работать с Советом Безопасности ООН по вопросу продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. С таким заявлением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке.

"Практически все страны, у которых есть вооружения, используют их в оборонительных целях и для обеспечения стабильности. Но только не Исламская Республика Иран", - подчеркнул Помпео. Он указал, что многие страны на Ближнем Востоке "единогласно требуют продления оружейного эмбарго" в отношении Ирана.

"Совет Безопасности должен прислушаться к ним. Основной приоритет США заключается в том, чтобы работать с Советом Безопасности с целью продлить оружейное эмбарго с тем, чтобы защитить человеческие жизни, нашу и вашу национальную безопасность", - заключил госсекретарь США.

Помпео также подчеркнул, что Иран представляет угрозу для мира, которая требует коллективных действий. "Если Иран не представляет угрозу миру, которая требует коллективных действий, то я не знаю, что тогда представляет", - сказал он. "Возможно, вам пора принять эту угрозу всерьез", - добавил Помпео, обращаясь к членам Совета.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября 2020 года. США намерены добиться продления эмбарго и представили в Совете Безопасности ООН соответствующую резолюцию. Документ находится на рассмотрении стран совета, дата голосования по нему пока не определена.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил на имя генсека ООН, а также председателя СБ письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как напомнил глава МИД РФ, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Лавров уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.