WSJ: АНБ не разделяет мнения ЦРУ об утверждениях о приписываемой РФ выплате талибам

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности США (АНБ) категорически не согласно с оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и ряда других спецслужб страны достоверности утверждения о приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за убийства американских военнослужащих. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, АНБ, занимающаяся электронной разведкой, сомневается в степени достоверности имеющихся у Соединенных Штатов сведений подобного рода. Поэтому агентство оспаривает оценки на этот счет, высказанные ЦРУ и рядом других американских спецслужб. Как поясняет газета, подобное расхождение во взглядах нередко происходит в разведывательном сообществе и часто обусловлено спецификой работы каждой службы или "институциональными разногласиями" между ними.

Газета обратилась за комментариями в американские спецслужбы. В АНБ отказались отвечать на журналистский запрос. В ЦРУ поступили аналогичным образом, ограничившись повторением позиции своего директора Джины Хэспел, которая осудила утечки в прессу такого рода и подчеркнула, что анализ угроз американским войскам в Афганистане не завершен.

Разведывательное сообщество США не готово признать достоверными утверждения о приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за убийства американских военнослужащих, сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. "Директора ЦРУ, АНБ, помощник [президента США Дональда Трампа по национальной безопасности] и глава аппарата [Белого дома] - все могут подтвердить, что ни президента, ни вице-президента не ставили в известность о разведывательной информации насчет предполагаемых денежных вознаграждений [афганским боевикам] со стороны России", - отметила Макинэни.

Позиция России и высказывания Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.