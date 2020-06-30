AP: суд в США назначил залог за стрелявшего в афроамериканца в Атланте полицейского

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Бывший полицейский Гаррет Ролф, выстреливший при задержании в Атланте (штат Джорджия) в афроамериканца Рейшарда Брукса, может быть до вынесения приговора отпущен из-под стражи под залог в размере 500 тыс. долларов. Соответствующее постановление суда округа Фултон приводит во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Агентство уточняет, что сторона обвинения просила суд не предоставлять Ролфу возможность быть отпущенным под залог. Однако его адвокаты настояли на том, что бывший полицейский не представляет опасности для общества и не намерен скрываться от следствия. Судья по округу Фултон Джейн Баруик согласилась с аргументами адвокатов.

Залог за бывшего полицейского назначен в размере 500 тыс. долларов. Ролф обязан соблюдать комендантский час, носить электронный браслет, ему запрещено иметь при себе загранпаспорт, оружие, а также видеться с родственниками погибшего, свидетелями и полицейскими. Ролф ранее сам сдался правоохранительным органам после того, как власти Фултона выдали ордер на его арест.

Вечером 12 июня при задержании Рейшард Брукс оказал сопротивление полицейским, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против стражей порядка. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Ролф был уволен из полиции города, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. Ролфу, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве, Броснону - в нападении на Брукса и других преступлениях.

В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации, начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.