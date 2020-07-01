СМИ: первый замгоссекретаря США Биган может посетить Южную Корею уже на следующей неделе

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США и специальный посланник Вашингтона по КНДР Стивен Биган может посетить Южную Корею уже на следующей неделе. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что главной целью визита, сроки которого в настоящее время согласовываются, будет обсуждение с южнокорейской стороной ситуации вокруг КНДР в свете последнего обострения отношений между Севером и Югом. Ожидается, что визит Бигана в Южную Корею может пройти с 7 по 9 июля.

В то же время по данным газеты "Иомиури", сейчас также прорабатывается возможность встречи Бигана с представителями северокорейской стороны в Пханмунджоме на границе двух стран. В случае проведения такой встречи, которая станет первым официальным контактом Вашингтона и Пхеньяна с октября прошлого года, американская сторона рассчитывает передать КНДР послание от президента США Дональда Трампа, отмечает японское издание.

16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответная мера на распространение пропагандистских листовок южнокорейской неправительственной организацией. Затем КНДР в очередной раз повысила уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах.