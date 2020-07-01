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Выборы президента США - 2020

Байден из-за пандемии не планирует проводить масштабные предвыборные митинги

Политик заявил, что планирует выполнять предписания врачей

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, в свете пандемии нового коронавируса не намерен проводить масштабные митинги. Об этом он заявил во вторник на встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр), трансляцию вели центральные телеканалы.

На вопрос о том, планирует ли он проводить мероприятия такого рода, Байден ответил: "Я буду выполнять предписания врачей. Не только для себя, но и для страны. Это означает, что я не буду проводить митинги". Политик допустил, что мероприятия небольшого масштаба он будет организовывать.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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