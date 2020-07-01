Париж или Гавр. Что выберет Эдуар Филипп?

Не позднее следующего воскресенья муниципалитет Гавра должен собраться на свое первое заседание, чтобы вручить ключи от города-порта на западном побережье Франции новому мэру. Статус этого события, казалось бы, местного значения, резко повышает тот факт, что градоначальником избран Эдуар Филипп, возглавляющий сейчас правительство страны. Гаврская церемония станет, таким образом, эпилогом июньских муниципальных выборов, завершившихся с неоднозначными результатами для всех ведущих партий.

До своего отлета в Нуакшот на саммит "сахельской пятерки" президент Французской Республики Эмманюэль Макрон успел встретиться с премьером в понедельник в Елисейском дворце. Подробности продолжительной беседы неизвестны, о сюжете можно догадываться. Дело в том, что практика, принятая в последние годы во французской политической жизни, не допускает больше совмещения полномочий в правительстве с обязанностями мэра. Филипп должен поэтому в предстоящие дни сделать свой выбор.

Дилемма победителя

Истоки этой дилеммы - в реформе Франсуа Олланда. В 2012 году президент-социалист, сам никогда не занимавший министерских постов, издал "Хартию деонтологии членов правительства", запретившую совмещать обязанности министра и мэра. На политической арене это было сменой парадигмы.

При предшественнике Олланда Николя Саркози ветеран правоцентристского лагеря Ален Жюппе делил свои обязанности так: четыре дня в неделю он руководил в Париже делами МИД (а до этого - минобороны), но один рабочий день обязательно посвящал Бордо, бессменным мэром которого оставался многие годы. Жюппе впрочем было, с кого брать пример: генерал Жак Шабан-Дельмас возглавлял Бордо целых 47 лет, одновременно занимая важные посты в правительстве, включая премьерский.

Новый порядок подтвердил в мае 2017 года Эмманюэль Макрон, сменивший Олланда в Елисейском дворце. Члены кабинета, согласно его распоряжению, больше не могли параллельно работать в структурах власти на местах.

Аналитики отметили, что своего премьер-министра Макрон выбрал отнюдь не из круга близких соратников в созданном им политическом движении, а из лагеря оппозиции. В премьерской резиденции Матиньонском дворце социалиста Бернара Казнёва сменил Эдуар Филипп, чья политическая карьера прошла в рядах правоцентристской партии "Республиканцы".

Пари мэра

Политические аналитики признали точность выбора, сделанного тогда новым главой государства. Уроженец нормандского Руана, выросший в учительской семье, Филипп получил университетские дипломы в Институте политических наук и в Национальной школе администрации (ENA), альма-матер французской политической элиты. В студенческие годы он состоял в Соцпартии, но вышел из ее рядов, поддержав первого секретаря Мишеля Рокара в споре с президентом-социалистом Франсуа Миттераном.

Специалист в области публичного права, Филипп по завершении учебы стажировался в ООН в Нью-Йорке, а затем служил во французском Госсовете (высший административный суд). Он успел поработать адвокатом, возглавлял службу коммуникации в концерне Areva - ведущем предприятии французской атомной отрасли. В октябре 2010 года на выборах в Гавре был избран на пост мэра, а позднее получил также мандат депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) от правоцентристской партии "Республиканцы".

Во время президентских выборов 2017 года Филипп входил на начальном этапе кампании в предвыборную команду кандидата "Республиканцев", бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. 49-летний политик известен также как писатель, автор политических романов "Час истины" (L'Heure de v rit , 2007) и "В тени" (Dans l'hombre, 2011) и горячий поклонник творчества Александра Дюма (отца). По случаю объединения Нормандии в единый регион четыре года назад он сдержал пари, заключенное с горожанами, и дважды переплыл бассейн торгового порта Гавра.

"Я счастлив, - признался обычно невозмутимый Филипп после подведения итогов выборов в муниципалитет Гавра. - Это акт доверия и одновременно огромная ответственность". Он заметил, что в Гавре, где за него проголосовали 58% избирателей, "результаты очевидны".

Обретения и потери

В целом по стране муниципальные выборы едва ли оправдали ожидания большинства партий. Первый тур выборов проходил 15 марта. Второй должен был состояться неделю спустя, но был отложен из-за пандемии коронавируса и состоялся лишь через 106 дней. "Страх перед вирусом демобилизовал электорат во всех партиях", - оценил итоги второго тура еженедельник Le Point.

Левая партия "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона не зарегистрировала на этих выборах ни одной крупной победы. "Национальное объединение", главный оппонент левых на правом фланге, провело своих кандидатов в местное самоуправление в 258 коммунах, тогда как на предыдущих выборах шесть лет назад сторонники его лидера Марин Ле Пен получили мандаты в 463 коммунах.

"Французы перестают интересоваться, хуже того - не доверяют политике и политикам", - считает заместитель председателя Национального собрания Анни Женевар. "Республиканцы", которых она представляет в парламенте, потеряли традиционный бастион в Марселе. Правивший там четверть века, 80-летний мэр Клод Годен уступит кресло кандидату "Марсельской весны" Мишель Рубирола.

Соцпартия сохранила контроль в Париже и Лилле, но потеряла Страсбург и крупный университетский центр Пуатье. Смогли продвинуть свои позиции "экологисты". На фоне продолжающихся климатических изменений и охватившей мир пандемии, поддержка "зеленых" в глазах части электората выглядела наиболее логичной.

Планы президента

Наиболее влиятельное политическое формирование на национальном уровне пока все еще слабо представлено в местном эшелоне. Муниципалитеты избираются на шесть лет, и президентскому движению "Республика на марше", созданному лишь три года назад, необходимо больше времени, чтобы взять под свой контроль местное самоуправление.

Отвечая на вопрос об итогах муниципальных выборов во Франции после переговоров с Ангелой Меркель во дворце Мезеберг под Берлином, Макрон заметил, что "не следует преувеличивать последствия локального голосования для жизни страны". В его окружении заверяют, что сам он намерен быстро открыть новый этап президентской пятилетки.

Кабинет поэтому может быть реорганизован до конца этой недели. Новые задачи президент готовится сформулировать в программном выступлении, которое ожидается в начале июля и будет посвящено периоду после карантина. На каком посту в этой работе он хотел бы видеть действующего премьер-министра Эдуара Филиппа, глава государства пока не уточнил.

Дмитрий Горохов