В Таиланде открылись бары, национальные парки и начались занятия в школах

БАНГКОК, 1 июля. /ТАСС/. Пятая стадия ослабления ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса в Таиланде, началась в среду по всему королевству. Снова работают школы, открылись бары и национальные парки, в страну разрешили прибывать некоторым категориям иностранных граждан.

Хотя с 26 мая случаев передачи коронавируса внутри королевства нет, режим чрезвычайного положения (ЧП) был продлен до конца июля. По заявлениям правительства, его действие на протяжении наступившего месяца не внесет изменений в повседневную жизнь, однако даст полномочия властям осуществлять определенные меры, которые позволят жителям Таиланда и дальше находиться в безопасности.

Новые правила в школах

В начале июня премьер-министр Прают Чан-Оча посоветовал учащимся страны быть готовыми к дистанционному обучению, если ситуация с распространением коронавируса не улучшится. Поскольку за весь месяц министерство здравоохранения зафиксировало лишь 89 случаев заражения коронавирусом у людей, вернувшихся в королевство из-за границы вывозными рейсами, было принято решение открыть большинство школ.

За время затянувшихся на четыре месяца каникул 80% учебных учреждений смогли адаптироваться к новым требованиям безопасности.

Таким образом, учащиеся оставшихся 20% школ приступили к обучению с помощью образовательных каналов через спутник, кабельное телевидение или используя 15 каналов интернет-телевидения. Что касается открывшихся в среду учебных заведений, то там соблюдается социальная дистанция - в классных помещениях за двумя партами сидит по одному школьнику, повсюду расклеены напоминания о необходимости дистанцироваться. Кроме того, все ходят в лицевых масках и регулярно моют руки.

Новый семестр должен завершиться 16 мая 2021 года. Планы по выпуску должны быть утверждены к 9 апреля 2021 года, но кабинет министров согласился, что этот срок может быть продлен до 15 мая.

Развлекательные и торговые заведения

Все остальные предприятия, включая бары, пабы, развлекательные центры и салоны "мыльного массажа", закрытые из-за пандемии, возобновили свою деятельность, которая была прекращена из-за высокого риска передачи инфекции. Власти считают, что их закрытие оказало незначительное влияние на экономику в целом, но признают, что некоторые группы лиц из этой сферы бизнеса были в финансовом затруднении. Речь в первую очередь шла о музыкантах и певцах.

К слову, часы работы пабов и баров теперь ограничены - они должны закрываться в полночь, а за одним столом могут находиться не более пяти человек, им запрещено присоединяться к другим компаниям.

Кроме того, торговые центры теперь могут работать до 22:00 по местному времени, а не как раньше - до 20:00. Круглосуточные магазины вновь работают в обычном режиме. Заведения с видеоиграми также открылись, но там запрещено продавать еду или напитки, а также необходимо строго соблюдать социальную дистанцию.

Помещения, предлагающие услуги бани, сауны и массажа, тоже открылись, но при условии, что клиенты и персонал будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию - кроме как во время процедуры массажа. Персонал будет регулярно проходить тестирование на коронавирус и другие сопутствующие заболевания.

Во всех этих предприятиях правительство будет по-прежнему требовать проверки температуры тела, использования платформы Thai Chana, ношения масок, социального дистанцирования, регулярных уборок помещений. Кроме того, владельцам бизнеса необходимо будет хранить видеозаписи с камер наблюдения в течение одного месяца для облегчения поиска возможных заразившихся.

Национальные парки

Посетители национальных парков Таиланда теперь должны предварительно записываться для прогулок по заповедникам через специальное мобильное приложение QueQ, что должно помочь избежать скопления людей. Заповедники были закрыты с конца марта в рамках общенациональных усилий по сдерживанию распространения коронавируса. По мнению властей, использование программы QueQ является обязательным до тех пор, пока в королевстве продолжают действовать какие-либо ограничительные меры.

Ожидается, что национальные парки, особенно знаменитый Кхао Яй в таиландской провинции Накхонратчасима, будут переполнены в предстоящие длинные выходные - с 4 по 7 июля. Согласно предварительным данным, более 10% - или 3 500 от общего числа в 30 тыс. потенциальных посетителей, бронирующих в интернете вход в 127 национальных парков по всей стране, отправятся именно в Кхао Яй.

Примечательно, что теперь квота в этот заповедник составляет 5 тыс. посетителей в день, до пандемии в нем бывали более 10 тыс. человек ежедневно.

Платформа QueQ позволяет людям выбирать даты только на ближайшие 15 дней. Онлайн-квота парка Кхао Яй составляет 3 500, остальные 1 500 посетителей смогут попасть внутрь, прибыв на место без предварительной записи.

Внутри заповедников людям также необходимо использовать платформу Thai Chana. Кроме того, теперь каждый из 127 парков будет закрываться на три месяца для сохранения или восстановления окружающей среды.

Границы и авиасообщение

26 марта власти Таиланда ограничили въезд в страну иностранцев на время режима чрезвычайного положения, который начал действовать в тот же день. Ограничение затронуло наземные, морские и воздушные перевозки. Исключение было сделано для доставки грузов, передвижений членов дипломатических миссий, иностранцев, имеющих разрешения на работу в королевстве, а также граждан Таиланда с разрешениями из посольств и справками о состоянии их здоровья.

Таиланд принял решение с 1 июля открыть контрольно-пропускные пункты на границе со всеми соседними государствами, чтобы возобновить трансграничные грузовые перевозки и торговлю. В общей сложности заработали 37 КПП на границах с Мьянмой, Лаосом, Камбоджей и Малайзией. Туристам из соседних стран не разрешается въезжать в Таиланд через эти пункты пропуска.

В начале апреля был введен запрет на прибытие в королевство регулярных международных пассажирских рейсов, который до сих пор сохраняется. Со среды в аэропорты королевства могут прибывать определенные категории иностранных граждан, среди которых тоже нет туристов. Разрешение на пассажирское воздушное судно будет выдано управлением гражданской авиации королевства только в том случае, если пассажиры или лица на борту относятся к одной из следующих категорий: лица, приглашенные премьер-министром; иностранные супруги, родители или дети граждан Таиланда; иностранцы с видом на жительство; владельцы разрешений на работу, а также их супруги и дети; иностранные студенты и их опекуны; иностранцы и их опекуны, обращающиеся за медицинской помощью в королевство, кроме случаев лечения коронавируса.

На рейсе могут быть перевозчики грузов, которым необходимо вернуться после завершения задания; члены экипажа, которые должны совершить поездку в Таиланд с определенной датой и временем возвращения; лица, работающие в дипломатических миссиях, консульских учреждениях, международных организациях, представители правительства и иностранных правительственных учреждений, работающих в Таиланде, а также сотрудники других международных учреждений, включая их супругов, родителей или детей.

Кроме того, в королевство могут попасть иностранцы, которым разрешено въезжать в страну по специальному соглашению с другим государством.

Карантин и туристы

По действующим правилам, все прибывающие в страну граждане Таиланда и иностранцы отправляются на 14-дневную изоляцию в специально оборудованные карантинные центры. Для иностранных граждан эта услуга является платной и составляет от 32 тыс. до 125 тыс. батов (от $1 035 до $4 044).

Власти планируют к августу открыть пять островов в провинциях Пхукет, Краби и Сураттхани для посещения иностранными туристами. Изначально первых туристов планировалось начать пускать не раньше сентября-октября. Критерии, позволяющие иностранным туристам въезжать в страну и путешествовать по этим направлениям, в настоящее время обсуждаются с министерством здравоохранения.