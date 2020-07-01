Лидер белорусских социал-демократов подал документы на регистрацию кандидатом в президенты

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ) Сергей Черечень подал документы в Центризбирком Белоруссии для регистрации кандидатом в президенты страны. Об этом сообщили ТАСС во вторник в ЦИК республики.

"Да, Черечень подал документы на регистрацию кандидатом в президенты", - проинформировали в комиссии.

Ранее документы в ЦИК на регистрацию кандидатами в президенты подали сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат парламента Анна Канопацкая, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии Валерий Цепкало и представители Виктора Бабарико, находящегося под арестом в рамках уголовного дела Белгазпромбанка. В территориальные избирательные комиссии были сданы подписи от семи претендентов на пост главы Белоруссии.

В ЦИК будут принимать документы на регистрацию кандидатами в президенты до 4 июля включительно. О сборе необходимого количества подписей ранее также заявили инициативные группы действующего президента Александра Лукашенко и Светланы Тихановской.

Сбор подписей по выдвижению кандидатов проходил с 21 мая по 19 июня. Для выдвижения кандидатами в президенты необходимо было собрать не менее 100 тыс. подписей.

Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля. Выборы президента пройдут 9 августа.