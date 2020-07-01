Глава МИД Израиля считает маловероятным начало аннексии частей Западного берега 1 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази считает маловероятным, что аннексия частей Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа произойдет 1 июля. Этот день обозначен в коалиционном соглашении между партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", на основе которого 17 мая было сформировано 35-е правительство еврейского государства.

"Мне кажется маловероятным, что это [аннексия частей Западного берега] произойдет сегодня [1июля]", - сказал глава внешнеполитического ведомства в среду в эфире армейского радио "Галей ЦАХАЛ". "Я не знаю, будет ли сделано заявление по распространению суверенитета, спросите премьер-министра [Биньямина Нетаньяху]", - добавил он в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Телеканал i24 отмечает, что главная интрига среды состоит в том, воспользуется ли Нетаньяху в этот день возможностью начать аннексию, которую ему предоставляет коалиционное соглашение между его партией "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" вице-премьера и министра обороны Бени Ганца. Важным для понимания этого вопроса называется заявление самого премьера от 30 июня, в котором он не стал указывать 1 июля как дату начала распространения суверенитета на 30% Западного берега по предложенному в январе 2020 года мирному плану Трампа. I24 обращает внимание, что на среду не было заявлено заседание израильского кабмина.

30 июня Нетаньяху после встречи с помощником президента США, спецпредставителем по вопросам международных переговоров Ави Берковицем не стал называть 1 июля как дату начала распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан. 29 июня с Берковицем встретился Ганц, который, по информации государственного израильского радио Kan сказал американскому эмиссару, что 1 июля "не является обязательной датой" для начала аннексии. Нетаньяху в тот же день парировал, что это "не зависит" от мнения партии "Кахоль-Лаван".

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Израиль отказался выполнять положения этого документа. 21 мая МИД РФ выразил озабоченность тем, что действия Израиля по распространению суверенитета "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и "дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе".