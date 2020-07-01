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Пандемия коронавируса нового типа

Казахстан обсуждает с Россией закупку "Фавипиравира"

Казахстанские компании готовы изготавливать препарат на территории республики

НУР-СУЛТАН, 1 июля. /ТАСС/. Казахстан ведет переговоры с российской стороной о закупке препарата "Фавипиравир", который применятся для лечения инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила в среду на брифинге вице-министр здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова.

"В ближайшее время сразу после того, как мы внесли новый препарат "Фавипиравир" [в протокол лечения] он будет закуплен единым дистрибьютором. Мы уже ведем переговоры с несколькими производителями, в том числе и РФ, где произведена локализация этого препарата", - сказала она.

По ее словам, также есть казахстанские компании, которые готовы изготавливать препарат на территории республики.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.

На данный момент в стране подтверждены 41 065 случаев инфицирования коронавирусом, 13 558 пациентов выздоровели, 188 человек умерли.

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КазахстанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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