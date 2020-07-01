Защита Януковича потребовала от Госбюро расследований опровергнуть лживую информацию

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича в среду подала в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) письменное требование о публичном опровержении ранее распространенной неправдивой информации относительно уведомления Януковича о подозрении в государственной измене. Об этом сообщил старший партнер адвокатской компании AVER LEX Виталий Сердюк, представляющий интересы бывшего президента Украины.

"На прошлой неделе мы уличили ГБР в откровенной лжи, когда на интернет-странице ведомства вдруг появилось сообщение о том, что четвертый президент [Виктор Янукович] якобы уведомлен о подозрении в очередной "государственной измене". Однако, никаких официальных процессуальных действий для вручения каких-либо подозрений совершено не было", - заявил Сердюк.

По его словам, защита Януковича в целом прибывала уже на три вызова ГБР. На каждом из них ведомству предоставлялись доказательства невозможности явки четвертого президента ввиду его официального временного пребывания на территории РФ - получения временного политического убежища. Однако, ГБР упорно игнорирует единственную предусмотренную законом процедуру общения с Януковичем.

"23 июня был уже третий вызов по данному делу. На каждый из них мы приезжали с полным пакетом документов - заявлениями об уважительности причин неявки, доказательствами, подтверждением адреса местонахождения Виктора Януковича и т.д. Все три раза мы настаивали на соблюдении ГБР требований главы 43 Уголовного процессуального кодекса Украины - совершении процессуальных действий посредством международной правовой помощи. Однако, все требования закона игнорируются", - отметил адвокат.

По его словам, налицо тот факт, что для ГБР существует два кодекса - писаный и неписаный. "Обратите внимание, в отношении Петра Порошенко соблюдаются все требуемые законодательством процедуры, чтобы вручить ему повестку, его ищут даже в картинных галереях. В отношении же Виктора Януковича ГБР продолжает идти путем, проложенным ГПУ, Оболонским судом (районным судом Киева), действовавшими под управлением и по указке предыдущей власти - путем игнорирования существующих норм законодательства, фактов, изобретения новых процедур и манипулирования общественным мнением. Ложь должна быть опровергнута, а лжецы - наказаны. Мы официально требуем от ГБР в кратчайшие сроки опровергнуть эту ложь. В противном случае, в суд будет передан соответствующий иск", - сказал Сердюк.

Заочный приговор

24 января 2019 года Оболонский райсуд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". В то же время суд признал невиновным бывшего президента по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов шесть апелляций на приговор экс-президенту Украины. Спустя несколько дней апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора. 20 марта Оболонский суд отказал адвокатам Януковича в удовлетворении заявлений о разъяснении приговора по делу о госизмене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями". Тогда же суд отказал защите экс-президента в исправлении описок в приговоре по этому делу.