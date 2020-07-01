СМИ: в Австрии взяли под охрану двух министров из-за угроз на фоне беспорядков в Вене

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Спецслужбы Австрии взяли в среду под усиленную охрану министра внутренних дел Карла Нехаммера и министра по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Сюзанне Рааб из-за угроз их жизни, поступающих на фоне турецко-курдских беспорядков в Вене. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

Охрану обоих министров теперь круглосуточно обеспечивает спецназ полиции "Кобра". "Мы ведем расследование из-за распространения ненависти в интернете и угроз убийством представителям властей Австрийской Республики", - заявили в контрразведке Австрии.

В Вене 24 июня агрессивная молодежь турецкого происхождения предприняла попытку срыва мирной курдской демонстрации за права женщин в районе Фаворитен с высокой плотностью мигрантов. 25 июня в поддержку курдских демонстрантов выступили антифашистские и левые организации Австрии. Молодые люди с флагами Турции в руках оскорбляли митингующих, демонстрировали ультранационалистические жесты группировки "Серые волки" (демонстрация этой символики запрещена в Австрии), закидывали демонстрантов камнями, а также атаковали бутылками, пиротехникой и арматурой полицию.

В результате агрессивных действий в ходе демонстраций с 24 по 27 июня пострадали несколько правоохранителей, которые принимали меры против прямого столкновения между участниками двух сторон. Полиция Вены заявила о неприемлемости уличных беспорядков между этническими группами и предупредила о решительных действиях против провокаций со стороны экстремистских групп. Представители турецкой диаспоры дистанцировались от агрессивной молодежи.

Правительство Австрии раскритиковало беспорядки и заявило, что МВД установит всех зачинщиков стычек и проведет профилактическую работу с представителями турецких общественных организаций. В местах с особой напряженностью были введены усиленные полицейские патрули. 29 июня Австрия пригласила для беседы посла Турции в Вене, Турция в ответ на это пригласила австрийского посла в Анкаре.