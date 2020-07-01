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В клинике на севере Тегерана произошел взрыв

Погибли 19 человек

ТЕГЕРАН, 1 июля. /ТАСС/. Взрыв в клинике, расположенной на севере Тегерана, унес жизни 19 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщил в среду официальный представитель Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтаба Халеди.

"В результате инцидента 24 человека получили ранения, из которых девять были госпитализированы", - цитирует его агентство ISNA. Халеди добавил, что "погибли 19 человек".

Взрыв в одной из медицинских клиник на севере Тегерана произошел во вторник вечером. Возможной причиной инцидента власти страны называют утечку газа и пожар, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов.

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