Посол Белоруссии в РФ просит не устраивать ажиотаж вокруг выборов президента в республике

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко просит не устраивать ажиотаж вокруг президентских выборов в республике. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн.

"Я думаю, что выборы пройдут нормально. Критика всегда была", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что не стоит устраивать ажиотаж вокруг выборов. "Президентские выборы всегда непростые. Народ изберет того, кого считает наиболее приемлемым на этом посту", - подчеркнул он.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей по выдвижению кандидатов, подписи для проверки сдали семь претендентов. Как сообщил ЦИК республики, необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии собраны шестью претендентами.

На предвыборных пикетах солидарности с альтернативными претендентами только за последние несколько дней, по данным правозащитников, были задержаны более 360 человек, в том числе журналисты.

По подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находятся кандидат в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб политика. Ситуация вызвала реакцию Европы и США, они призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков.