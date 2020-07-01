Посол Белоруссии: РФ предлагала вынести большинство полномочий на наднациональный уровень

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил в среду, что российская сторона предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в рамках Союзного государства.

"Я скажу так, в разумных пределах. Вот я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам предложили, не буду называть авторов с российской стороны, и когда мы это посмотрели это было, "руки вверх" называется. Тот документ, который нам предложили, предполагал 95% наднациональных функций", - сказал он на пресс-конференции в режиме онлайн.

13-15 февраля 2019 года президент Белоруссии находился в Сочи. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также вопросы энергетики и экономического сотрудничества, в том числе поставки белорусской продовольственной продукции в РФ.