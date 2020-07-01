В Марселе осквернены памятники, символизирующие бывшие французские колонии в Африке и Азии

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Вандалы осквернили в Марселе (юг Франции) памятники, символизирующие бывшие французские колонии в Африке и Азии. Об этом в среду сообщила радиостанция France Bleu.

На статуях, установленных у лестницы вокзала Сен-Шарль, злоумышленники написали красной краской фразы с употреблением нецензурных слов. Как отмечает радиостанция, надписи были удалены сразу после их обнаружения, однако следы краски на памятниках остались.

Ранее в конце июня в Париже вандалы осквернили памятник известному историческому деятелю времен короля Людовика XIV Жан-Батисту Кольберу, установленный перед зданием Национального собрания. Кольбер был одним из составителей так называемого черного кодекса, регулирующего рабовладение во французских колониях.