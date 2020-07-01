Парламент Грузии поддержал поправки по включению в партийные списки на выборах 25% женщин

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Парламент Грузии в первом чтении в среду поддержал поправки в Избирательный кодекс, который обязывает политические партии формировать свои избирательные списки на предстоящих парламентских выборах таким образом, чтобы каждым четвертым их участником была женщина. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"Это фундаментальные изменения. Проект был подготовлен на основе рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и состоит из важных компонентов. Дело касается разных важных норм, которые обеспечат проведение выборов в лучшей среде. Это прогрессивные изменения, и, исходя из этого, их поддержка была важной", - сказал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", депутат парламента Ираклий Кобахидзе журналистам, подводя итоги голосования.

Такое распределение квот будет действовать до 2032 года. После этого партии, участвующие в парламентских выборах, обязаны будут формировать свои списки таким образом, чтобы они на треть состояли из женщин. Участники выборов в местные органы власти будут формировать свои избирательные списки так, чтобы женщины составляли 50%.

Предлагаемые изменения также предусматривают введение новой формулы государственного финансирования политических партий. Если та или иная партия на выборах наберет не более 50 тыс. голосов, то ЦИК выделит ей 15 лари (более $0,04) за каждый голос. Если же политическое объединение наберет более 50 тыс. голосов, то получит 5 лари (более $0,01) за один голос. До этого финансирование получали лишь те партии, которые на парламентских или местных выборах набирали не менее 3% голосов.

Поправки касаются и бесплатного эфирного времени в предвыборный период. Согласно законопроекту, право на бесплатную рекламу на телеканалах получат те партии, которые на предыдущих выборах набрали не менее 3% голосов. Кроме того, партиям будет запрещено использовать свое рекламное время в пользу другой партии. Поправки также запрещают агитаторам и сторонникам той или иной партии подходить ближе 25 м к избирательному участку, а также спрашивать избирателя, за кого он собирается проголосовать. За восемь часов до открытия избирательных участков и вплоть до завершения голосования будет запрещена агитация.

По конституции очередные парламентские выборы проводятся в последнюю субботу октября в год истечения полномочий парламента предыдущего созыва. В нынешнем году это будет 31 октября. Пакет поправок был разработан на основании рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ после президентских выборов 2018 года и после того, как парламент 29 июня в третьем чтении одобрил поправки к конституции, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на предстоящих парламентских выборах по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной системе.