Экс-министра времен Януковича подозревают в организации дачи взятки в $6 млн

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Бывший министр экологии и природных ресурсов времен президентства Януковича Николай Злочевский подозревается в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов с целью закрытия уголовных дел против него. Об этом в среду сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"1 июля 2020 прокурорами САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и детективами НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины сообщено о подозрении в организации предоставление неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора - руководителю САП и директору НАБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку местонахождение экс-чиновника неизвестно, уведомление о подозрении ему прислали почтой по месту регистрации.

В то же время энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Николай Злочевский, заявляет, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины. "Ни президент Burisma Group Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям", - сказано в заявлении.

Компания отмечает, что сам Злочевский ни к кому не обращался с просьбой "неправомерных действий" и никак этому не способствовал.

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки руководству НАБУ и руководителю САП в размере $6 млн. Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" и самого Злочевского. Дело касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка (НБУ), выданного "Реал Банку" и их легализации. В этом деле сообщили о подозрении ряду лиц. Уже задержаны первый заместитель начальника Госналоговой службы в Киеве (он был посредником, за услуги якобы должен был получить $1 млн); один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским; и бывший руководитель одного из департаментов Госфискальной службы Украины.